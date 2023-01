Filmproduktionen in Zürich – Michael Steiner dreht im «wilden Wohnzimmer», die «Tatort»-Crew am Manesseplatz An der Langstrasse wird der erste Schweizer Netflix-Spielfilm produziert. Auch für die Krimiserie laufen die Kameras. Drehbesuche zeigen: In der Innenstadt zu filmen, braucht Nerven. Claudia Schmid

Arbeiten zum ersten Mal zusammen: Regisseur Michael Steiner (rechts) und Schauspieler Anatole Taubman an der Langstrasse am 16. Januar 2022. Foto: Sabina Bobst

Was Realität ist und was Fiktion, ist dieser Tage an der Zürcher Langstrasse gar nicht so einfach auszumachen. An einem kalten Wintertag Mitte Januar bringt ein Mann, wohl ein ziviler Polizist, vor der Longstreet-Bar einen Störenfried zu Boden. 50 Meter weiter vorne filzen vier uniformierte Polizisten einen weiteren Mann. Er steht gegen die Wand, muss die Taschen leeren.