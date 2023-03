Wechsel im Strandbad Küsnacht – Péclard übernimmt ein weiteres Seebad Der langjährige Pächter des «Sträme» in Küsnacht wagt einen Neuanfang und übergibt das Seebad Michel Péclard. Dieser führt künftig 17 Betriebe am Zürichsee. Luzia Nyffeler

Mit der Saisoneröffnung am 6. Mai gibt es im Strandbad Küsnacht ein neues gastronomisches Angebot. Foto: Moritz Hager

Ein lauschiger Sommerabend, den Sonnenuntergang am Strand, unter Bäumen oder eben auf der Terrasse geniessen – wenn es da nur etwas Anständiges zu essen geben würde. Diese Situation kennen Gäste des Strandbads Küsnacht nur zu gut. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Qualität des Essens in der Badi in den letzten Jahren abgenommen hat.