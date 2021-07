Pächterwechsel nach 15 Jahren – Michel Péclard übernimmt Restaurant auf der Insel Ufenau Der Gasthof «Haus zu den zwei Raben» auf der Insel Ufenau wechselt den Pächter. Der Neue ist kein Unbekannter in der Region. Fabienne Sennhauser

Im April 2018 wurde das Gasthaus auf der Ufenau nach einer aufwendigen Renovation wiedereröffnet. Archivfoto: ZSZ

«Nö, wir sind noch nicht reif für die Insel. Aber wir haben jetzt unser Trauminseli»: Mit diesen Worten wendet sich der umtriebige Szenengastronom Michel Péclard am Montagmorgen an die Öffentlichkeit.

Der Grund: Péclard und seine Pumpstation Gastro GmbH werden per 2022 das Restaurant «Haus zu den zwei Raben» auf der Insel Ufenau übernehmen. Das Insellandgut ist im Besitz des Klosters Einsiedeln.

«Eine Portion Demut»

15 Jahre lang haben Rösli und Beat Lötscher mitten im Zürichsee die Gäste kulinarisch verwöhnt. Nun hören sie auf. «Wir werden pensioniert», klärt Rösli Lötscher auf. Sie und ihr Mann freuten sich, das Leben nun von einer anderen Seite kennenzulernen. Konkrete Pläne für die Zukunft hat das Paar aber noch keine.

Nach 15 Jahren ist Schluss: Rösli und Beat Lötscher (dritter von links) verlassen Ende Oktober die Ufenau. Foto: PD

Einen Namen haben sie Lötschers vor allem mit ihren Fischknusperli, den Grilladen und den Weinen aus der Klosterkellerei gemacht. Vor allem der hiesige Wein werde auch künftig im Fokus stehen, versichert Péclard. Gemeinsam mit der Klosterkellerei wolle man auch künftig «lokale Gewächse fördern, auf die Weinkarten bringen und somit in die Gunst der Gäste tragen». Natürlich seien auch Gemüse, Obst, Backwaren, Geflügel und natürlich Fisch von der Insel oder von darum herum im Zentrum des Interesses.

Sie seien sich der grossen Aufgabe bewusst, meinen Péclard und sein Geschäftspartner Florian Weber zur Pachtübernahme. Rösli und Beat Lötscher hätten den Betrieb mit viel Liebe und Leidenschaft gehegt und gepflegt. Auch die Seelogistik werde sicher etwas Lehrgeld verlangen. Eine gute Portion Demut sei vorhanden, sagt Michel Péclard. Zudem sei es vermutlich nicht einfach, sich als neue Pächter sofort in die Herzen der vielen Stammgäste zu wirten.

Am 24. Oktober ist Schluss

Péclard betreibt mit seiner Pumpstation Gastro GmbH bereits eine stattliche Anzahl von Beizen und Restaurants rund um den Zürichsee. Etwa den Kilchberger «Mönchhof am See», die Pizzeria Portofino in Thalwil, das Seerestaurant L’O in Horgen, das Restaurant Schiffstation in Männedorf oder auch die Hafenbeiz im ehemaligen Casa Loca in Kilchberg.

Bei der Ufenau kann Péclard indes etwas Heimvorteil ins Spiel bringen. Er ist in Hurden aufgewachsen und sei schon als Bub mit dem Kanu zur «Ufenau gepaddelt». Entsprechend freue er sich wie ein Kind, auf der Insel wirten zu dürfen.

Gastronom Michel Péclard freut sich «wie ein Kind», auf der Ufenau wirten zu dürfen. Archivfoto: André Springer

Wie das Kloster Einsiedeln in einer Mitteilung schreibt, haben Péclard und sein Team vor allem mit ihrer Ufenau-Begeisterung gepunktet. Zudem hätten ihre Ideen, Fachkompetenz, Umsetzungsstärke und die grosse Wertschätzung für die Erzeugnisse der Klosterkellerei überzeugt. «Ihnen wird zugetraut, die Tradition zu pflegen, die Ufenau-Gastronomie in die Zukunft zu führen, neue Akzente zu setzen und die vielfältigen logistischen Herausforderungen einer Inselwirtschaft zu meistern», schreiben die Verantwortlichen des Klosters.

Bis es so weit ist, wird Péclard gemäss eigenen Angaben bei Rösli und Beat Lötscher noch ein paar Mal über die Schultern schauen. Noch bis zum 24. Oktober empfangen die beiden auf der Ufenau ihre Gäste.

