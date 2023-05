Reaktionen zum Tod von Tina Turner – Mick Jagger: «Ich bin so traurig über den Tod meiner Freundin» Es herrscht tiefe Trauer über den Hinschied von Tina Turner. Die Anteilnahme ist weltweit immens.

Unvergesslich: Der Auftritt von Tina Turner und Mick Jagger beim Konzert für Live-Aid am 14. Juli 1985 in Philadelphia. Foto: Rusty Kennedy (AP/Keystone/Archiv)

Der britische Rockstar Mick Jagger hat sich zutiefst traurig über den Tod von Tina Turner gezeigt. «Ich bin so traurig über den Tod meiner wundervollen Freundin Tina Turner. Sie war wirklich eine enorm talentierte Künstlerin und Sängerin. Sie war inspirierend, warm, lustig und grosszügig», schrieb der 79-jährige Frontmann der Rolling Stones auf Instagram. Er fügte hinzu: «Sie hat mir so viel geholfen, als ich jung war, und ich werde sie nie vergessen.» Dazu postete Jagger das Foto einer ekstatisch tanzenden jungen Tina Turner.

Auch das Weisse Haus in Washington D.C. hat sich gemeldet. Die US-Regierung bezeichnet den Tod von Tina Turner als «grossen Verlust». «Tina Turner war eine Ikone, eine Musik-Ikone, die in ihrer Karriere (...) viele grossartige Momente hatte», sagte die Sprecherin von Präsident Joe Biden am Mittwoch in der täglichen Pressekonferenz des Weissen Hauses angesprochen auf die Nachricht von Turners Tod. «Ich war ein grosser Fan von Tina Turner», fügte sie hinzu. Ihre Musik werde weiterleben. Turners Tod sei «ein grosser Verlust für die Menschen, die sie geliebt haben, und natürlich für die Musikindustrie».

Der kanadische Sänger Bryan Adams (63) dankte der Sängerin für «die Inspiration für Millionen Menschen in aller Welt», denen sie ihre Stimme geschenkt habe. «Freue dich im Paradies, Königin. Legenden sterben nie», schrieb die Schauspielerin Rosario Dawson (44) auf Instagram.

«Danke für die Inspiration, die du uns allen gegeben hast», schrieb US-Sängerin Ciara (37) auf Twitter. Der Himmel habe nun «einen Engel» dazugewonnen. US-Sport-Star Magic Johnson (63) würdigte Turner als «wahre Entertainerin» mit «so viel Energie» bei ihren Auftritten. Sie sei ein Vorbild für andere grosse Künstler wie Janet Jackson und Beyoncé gewesen. «Die Königin, Legende, Ikone», schrieb Model und Schauspielerin Naomi Campbell (53) auf Turners Instagram-Seite. Es werde nie wieder so jemanden wie Turner geben.

Jaggers Bandkollege Ronnie Wood twitterte: Gott segne Dich, Tina, Du Königin des Rocks und des Souls und grosse Freundin unserer Familie. (…)



Autor Stephen King schrieb auf Twitter kurz und knapp: «Tina Turner: Simply the best.»



Kerzen in Küsnacht – Blumen in Hollywood

Seit 1994 lebte Turner in Küsnacht am Zürichsee und seit 2013 war die gebürtige Amerikanerin Schweizerin. Kerzen und Blumen zierten am Mittwochabend das Tor zur Turner-Villa in Küsnacht. Fans zündeten Kerzen an und verabschiedeten sich damit von der Rock-Ikone, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort feststellte.

Trauer auch iin Küsnacht ZH: Ein Mann legt Blumen vor der Villa der verstorbenen Tina Turner nieder. Foto: Michael Buholzer (Keystone/24. Mai 2023)

Nach dem Tod der in den USA geborenen Sängerin soll die Sternenplakette der Rock-Legende auf Hollywoods «Walk of Fame» mit Blumen geschmückt werden. Dies teilten die Verleiher der Auszeichnung am Mittwoch mit. Die «Queen of Rock’n'Roll» war den Angaben zufolge im August 1986 auf der beliebten Touristenmeile im Herzen von Hollywood mit einer Sternenplakette verewigt worden.

«Tina Turners glanzvolle Karriere umfasste viele Jahrzehnte, und man wird sie wirklich vermissen», hiess es in der Mitteilung. Der in den Bürgersteig eingelassene Stern der Sängerin befindet sich auf der Vine Street vor dem Firmengebäude des Musiklabels Capitol Records.

SDA/fal

