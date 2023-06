Bezirksgericht Winterthur – Microsoft-Manager soll Millionen Franken ergaunert haben Ein ehemaliger Verkaufsleiter von Microsoft soll sich am Lizenzgeschäft mit Schulen um Millionen bereichert haben. Der Mann bestritt heute vor dem Bezirksgericht Winterthur seine Schuld.

Ein 65-jähriger Schweizer muss sich wegen Betrugs vor dem Bezirksgericht Winterthur verantworten. Archivfoto: Marc Dahinden

Ein ehemaliger Verkaufsleiter von Microsoft Schweiz hat gegen ihn gerichtete Betrugsvorwürfe am Dienstag vor Bezirksgericht Winterthur zurückgewiesen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm gewerbsmässigen Betrug vor. Er soll Microsoft um über vier Millionen Franken geprellt haben.

Der heute 65-jährige Schweizer, der in der Region Winterthur wohnhaft ist, sagte am Dienstag zum Beginn des Prozesses: «Ich habe für Microsoft geschuftet wie verrückt und viel Umsatz gemacht», sagte er. Er sei absolut unschuldig.

Er war bis zu seiner Entlassung 2012 bei Microsoft Schweiz verantwortlich für den Verkauf von Software-Lizenzen an öffentliche Schulen. Er verkaufte Gemeinden, Städten und Kantonen indirekt die Programm-Lizenzen, die dann vom Kindergarten über Volksschulen bis hin zu den Gymnasien verwendet wurden.

Microsoft verkaufte seine Software-Lizenzen nicht direkt an die Schulen, sondern über Reseller, also Wiederverkäufer. Diesen Umstand machte sich der Beschuldigte gemäss Anklage zunutze, um im Hintergrund selber Kasse zu machen.

Im Hintergrund abkassiert

Aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit kannte der Beschuldigte das Vertriebssystem und seine Finessen so gut wie kaum ein anderer. Dieses Wissen soll er laut Anklageschrift ausgenutzt haben, um verdeckt ein Netzwerk von Firmen aufzuziehen, über die ein wesentlicher Teil des Geschäfts in diesem Bereich abgewickelt wurde.

Mithilfe von Strohmännern soll der Beschuldigte so an den Softwareverkäufen kräftig mitverdient haben, obwohl ihm dies laut seinem Arbeitsvertrag nicht erlaubt gewesen wäre. Auch die Frau des Beschuldigten soll in das Konstrukt eingebunden gewesen sein, indem sie – offiziell für eine der beteiligten Firmen – administrative Arbeiten ausführte. Darüber hinaus sollen über diese Firma Spesen abgerechnet worden sein, bei denen es sich offensichtlich um private Ausgaben handelte.

Es gibt keine Hinweise darauf, dass durch das Vorgehen die Schulen in Form von überhöhten Preisen oder anderweitig finanziell geschädigt wurden.

Microsoft macht vier Millionen Schaden geltend

Laut Anklageschrift soll es ab 2004 zu Unregelmässigkeiten gekommen sein. Im Frühling 2013 wurde der Beschuldigte verhaftet, und er musste für rund ein Jahr in Untersuchungshaft. Microsoft hatte Strafanzeige wegen ungetreuer Geschäftsführung eingereicht.

Bis ihm sein Arbeitgeber auf die Schliche kam und ihn entliess, sollen die beteiligten Firmen Einnahmen von rund vier Millionen Franken erzielt haben. Dies entspricht auch dem Schaden, den Microsoft in dem Verfahren geltend macht.

Freiheitsstrafe gefordert

Erst heute, über zehn Jahre später, muss sich der 65-Jährige vor dem Bezirksgericht Winterthur verantworten. Die Anklageschrift ist über hundert Seiten dick. Entsprechend soll die Gerichtsverhandlung neun Verhandlungstage dauern. Wann das Urteil bekannt gegeben wird, stand nach dem ersten Verhandlungstag am Dienstag noch nicht fest.

Die vergangenen zehn Jahre seien für ihn nicht einfach gewesen, sagte der frühere Verkaufsleiter. Er wolle diesen Prozess nun zu einem positiven Abschluss bringen. Erst dann gehe für ihn das Leben richtig weiter.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann gewerbsmässigen Betrug vor und beantragte eine Freiheitsstrafe. Ebenfalls vor Gericht steht ein 52-jähriger Schweizer, der dem mutmasslichen Haupttäter durch seine Tätigkeit für verschiedene Firmen geholfen haben soll. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft Gehilfenschaft zu gewerbsmässigem Betrug vor. Auch er soll mit einer Freiheitsstrafe bestraft werden.

SDA/far

Fehler gefunden?Jetzt melden.