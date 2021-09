Unzulässige Untervermietung – Mieter vermietete Wohnung in der Hornbach-Siedlung über Booking.com Das Mietreglement verbietet kurzzeitige Untervermietungen. Im Wiederholungsfall droht dem Mieter die Kündigung.

Ein Mieter einer städtischen Wohnung in der Hornbach-Siedlung schrieb sie via Booking.com zur Untermiete aus. Archivbild: Raisa Durandi

Am Freitagnachmittag wurde Liegenschaften Stadt Zürich telefonisch durch einen Dritten darüber informiert, dass ein Mieter eine städtische Wohnung auf Booking.com zur Vermietung ausgeschrieben hatte. Es handelt sich um eine Wohnung in der Hornbach-Siedlung im Seefeld. Dies schreibt die Stadt Zürich in einer Medienmitteilung.

Das «Reglement über die Vermietung von städtischen Wohnungen» verbietet wiederholte kurzzeitige Untervermietungen eines Teils oder der ganzen Wohnung über Vermietungsplattformen oder andere Organisationsformen. Der Mietvertrag des Mieters nehme inhaltlich Bezug auf die Bestimmung des Mietreglements, heisst es weiter in der Medienmitteilung.

Liegenschaften Stadt Zürich stellte dem Mieter eine schriftliche Abmahnung zu. Im Wiederholungsfall droht die Kündigung.

mps

