Referenzzins steigt erstmals – Mieterinnen und Mieter müssen bald mehr zahlen Trendwende beim Referenzzins, stark gestiegene Energiekosten, Inflation und ein zunehmend knapperes Wohnungsangebot: Gleich mehrere Faktoren sorgen dafür, dass die Wohnkosten spürbar steigen. Bernhard Kislig



Die Wohnkosten werden nächstes Jahr vielerorts steigen: Ein Grund ist der steigende Referenzzins, der Liegenschaftsverwaltern das Recht geben, die Mieten zu erhöhen. (Symbolbild) Foto: Keystone

Erstmals seit seiner Einführung ist klar, dass der schweizweite Referenzzinssatz für Mieten in absehbarer Zeit steigt. Aktuelle Zahlen zu durchschnittlichen Hypothekarzinsen widerspiegeln bereits die Trendwende. Sie ist zwar so gering, dass dies noch keine direkten Folgen für den Referenzzins und die Mietpreise hat. Doch weil der Referenzzins mit Verzögerung reagiert, ist ein deutlicher Anstieg bereits absehbar. So ist im kommenden Jahr mit Zinsschritten zu rechnen, die Liegenschaftsverwaltern das Recht geben, die Mieten zu erhöhen.