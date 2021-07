Überwachung in Zürcher Supermärkten – Migros-Kundinnen werden jetzt mit intelligenten Kameras gefilmt Neue Überwachungskameras können Personen anhand der Frisur und der Kleidung identifizieren. Sie sollen helfen, Dieben auf die Spur zu kommen. Corsin Zander , Patrice Siegrist

Bessere Überwachung: Die Migros setzt in neuen Migros-Filialen auf intelligente Kamerasysteme. Foto: Urs Jaudas

Die Zürcher Sektion der Migros-Genossenschaft gibt sich zugeknöpft: «​​Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine detaillierteren Auskünfte zu diesem Thema geben werden», schreibt eine Mediensprecherin auf Anfrage. Das heikle Thema: neue, intelligente Überwachungskameras in Zürcher Migros-Filialen.

Seit einigen Jahren testet die Migros ein neues Überwachungssystem, in einer Zürcher Filiale wurde der Pilotversuch lanciert und wurden mehrere Dutzend Kameras montiert. Bisher war dies ein Test, den sich der Datenschützer in einem lang andauernden Verfahren genau angeschaut hat. Nun hat er das Verfahren abgeschlossen und der Migros im Juni das Abschlussschreiben geschickt, wie die Migros-Sprecherin bestätigt. Und: Die neuen Kameras werden in Zukunft als Standard in allen Neubauprojekten montiert, die Mitarbeitenden entsprechend geschult.