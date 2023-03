Gewinntaucher trotz Rekordumsatz – Ohne ihre Bank wäre der Gewinn der Migros nur halb so gross Die Migros erleidet einen Gewinntaucher im vergangenen Jahr. Vor allem in den Supermärkten und in den eigenen Industriebetrieben drückten die gestiegenen Kosten auf das Ergebnis. Peter Burkhardt Edith Hollenstein UPDATE FOLGT

Die Supermärkte machen weniger Umsatz: Eine Migros im Bahnhof Basel. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Trotz eines Rekordumsatzes hat die Migros im vergangenen Jahr einen Gewinntaucher erlitten: Der Reingewinn fiel auf 459 Millionen Franken. Im Vorjahr hatten noch 668 Millionen Franken in der Kasse geklingelt, wenn man Firmenverkäufe herausrechnet.

Der Betriebsgewinn vor Finanzerfolg und Ertragssteuern sackte auf 628 Millionen Franken ab, nach 800 Millionen im Vorjahr. Schuld am Gewinneinbruch seien die gestiegenen Kosten, teilte der Detailhändler am Dienstag an der Bilanzmedienkonferenz in Zürich mit. Diese hätten alleine in den Migros-Industriebetrieben für Rohstoffe, Verpackung und Energie mit 250 Millionen Franken zu Buche geschlagen.

«Das Geschäftsjahr 2022 der Migros-Gruppe war geprägt von steigender Inflation, geopolitischen Unsicherheiten und einer entsprechend gedämpften Konsumnachfrage», schreibt die Migros. Nach den ausserordentlich umsatzstarken Jahren während der Coronapandemie habe der stationäre Detailhandel daher einen leichten Rückgang aufgewiesen.

Dagegen hätten das Reise- und Freizeitgeschäft sowie die Gastronomie wieder kräftig Fahrt aufgenommen, hiess es weiter.

46 Prozent des Gewinns kommen von der Migros-Bank

«Ausserordentlich erfolgreich» habe die Migros-Bank gearbeitet, sagte Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen vor den Medien. Vor allem im Firmenkunden- und Hypothekargeschäft sei die Bank gewachsen. Sie habe jetzt mehr als eine Million Kunden.

Wie abhängig die gesamte Migros-Gruppe von der Migros-Bank geworden ist, zeigt ein Blick in den Geschäftsbericht. 2021 erzielte die Migros-Bank einen Betriebsgewinn von 233 Millionen Franken, was bei einem Betriebsgewinn der gesamten Gruppe von 800 Millionen 29 Prozent entsprach. Im vergangenen Jahr waren es 288 Millionen bei der Bank und 628 Millionen auf Gruppenebene. Das bedeutet, dass die Migros-Bank fast die Hälfte, nämlich 46 Prozent, zum gesamten Betriebsgewinn beisteuerte.

Im genossenschaftlichen Detailhandel ging dagegen der Gewinn um 43 Prozent zurück, bei der Migros-Industrie sogar um 93 Prozent. Im Departement Handel, das unter anderem die Tochterfirmen Denner, Migrol, Digitec Galaxus, Migrolino und Ex Libris umfasst, sank der Gewinn um 22 Prozent.

Grosses Schweigen zu den Regionalgenossenschaften und zu Coffee-B

Keine Zahlen hat die Migros zu ihren zehn regionalen Genossenschaften veröffentlicht. Im Oktober hatte diese Zeitung berichtet, dass viele von ihnen rote Zahlen schrieben – oder nahe daran waren. Das über Erwarten gute Weihnachtsgeschäft könnte einige von ihnen vor einem Defizit im Gesamtjahr gerettet haben.

Ebenfalls bedeckt hält sich die Migros zu ihren Kaffeekugeln, die sie im September als «grösste Innovation in der Firmengeschichte» ankündigte. Im Geschäftsbericht wird der Verkaufsstart als «wichtiger Meilenstein» bezeichnet, doch Umsatzzahlen gibt die Migros nicht bekannt.



Insgesamt hat die Migros im vergangenen Jahr beim Umsatz erstmals die Marke von 30 Milliarden Franken geknackt, wie bereits seit Januar bekannt ist. Konkret stieg der Umsatz der Migros-Gruppe um 4,2 Prozent auf 30,1 Milliarden Franken.

Umsatz in Supermärkten geht nach Corona-Schub zurück

Haupttreiber dafür war die Erholung in jenen Bereichen, die unter der Pandemie besonders gelitten hatten, allen voran das Reise- und Freizeitgeschäft sowie die Gastronomie. Auch das Wachstum im Onlinehandel habe zu dieser positiven Entwicklung beigetragen, erklärte der Konzern.

Dagegen machten die Migros-Läden, welche von Corona-Effekten profitiert hatten, weniger Umsatz. In der Summe blieb der Detailumsatz aller Unternehmen der Migros-Gruppe in der Schweiz mit 24,7 Milliarden Franken gegenüber dem Vorjahr stabil (-0,3 Prozent).

