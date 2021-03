Restaurants in Zürich geschlossen – Migros scheitert mit umstrittenem Take-Away an der Langstrasse Der Grossverteiler schliesst nach kurzer Zeit das Restaurant und den Take-away Kaimug mit thailändischer Küche. Die Chickeria hat er bereits verkauft. Thomas Zemp

Ausgekocht: Die Migros hat das Kaimug an der Ecke Langstrasse/Josefstrasse geschlossen und sucht einen neuen Mieter für die Räumlichkeiten. Boris Müller

Vor zwei Jahren hat die Migros noch in den höchsten Tönen vom Zürcher Kreis 5 geschwärmt. Als sie ihr Restaurant Kaimug mit thailändischer Küche eröffnete, schrieb sie in einer Medienmitteilung: «Das Quartier rund um die Zürcher Langstrasse gilt als Gastronomieviertel schlechthin und wird dank der Genossenschaft Migros Zürich noch ein Stück bunter.» Heute sieht es für den orangen Riesen aber düster aus an der Langstrasse. In den Fenstern des thailändischen Schnellverpflegungsrestaurants hängen Schilder, auf denen steht, dass dort Gewerberaum zu vermieten sei.