Billigschokolade aus der Schweiz – Migros-Schoggi gibt es im Ausland viel günstiger Chocolat Frey kommt in der Schweiz unter Druck und muss deshalb in anderen Ländern wachsen. Die gleichen Produkte wie in der Migros gibt es dort zum Tiefpreis. Erich Bürgler

Andere Verpackung, gleicher Inhalt. Schokoladen von Frey stehen auch in den Regalen ausländischer Supermärkte. Foto: Dominique Meienberg

Migros-Schoggi im Ausland? Die gibt es in vielen europäischen Supermärkten. Aber man muss schon genau hinschauen, um sie zu finden. So stehen im Regal der grossen spanischen Supermarktkette Mercadona verschiedene Schokoladen mit der Beschriftung «Fabricado en Suiza», hergestellt in der Schweiz. Im Kleingedruckten steht auf der Rückseite der Verpackung: M-Industrie. Dahinter steckt Chocolat Frey, der Schokoladenfabrikant der Migros.

Der Industriebetrieb des Grossverteilers positioniert seine Schokoladen in Spanien und anderen Ländern aber nicht als Premium-Produkt im oberen Preissegment. Sie kommen als Eigenmarke daher. Mercadona verkauft zum Beispiel die 180-Gramm-Tafel Milch-Nuss zum Tiefpreis von 1.30 Euro.