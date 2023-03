Reputation von Schweizer Unternehmen – Migros stösst Victorinox wieder vom Thron beim Image-Ranking Die Detailhändlerin geniesst gemäss einer Umfrage einen guten Ruf in der Bevölkerung. Besonders bei Menschen unter 30 Jahren sei die Migros besonders beliebt.

In der Wahrnehmung der Befragten unter 30 bemüht sich die Migros besonders um die Themen Umwelt und Klima, die den Jüngeren sehr wichtig sind. Foto: Melanie Duchene (Keystone)

Die Migros geniesst einen guten Ruf in der Schweizer Bevölkerung. Gemäss einer Untersuchung des Konsumforschungsunternehmens GfK führt der Detailhändler 2023 erneut das Ranking an, nachdem er letztes Jahr nach acht Jahren an der Spitze vom Sackmesserhersteller Victorinox überholt worden war.

Dieser wiederum bekleidet nun den 2. Platz, gefolgt vom Chips-Hersteller Zweifel auf Rang 3. Auf den Rängen 4 bis 6 folgen wie bereits im Vorjahr die Firmen Ricola, Lindt & Sprüngli und Geberit.

Auf dem 7. Rang liegt Coop. Der Migros-Konkurrent habe sich um vier Ränge verbessern können, heisst es. Ebenfalls verbessern konnte sich laut Mitteilung Logitech auf dem 8. Rang. Dahinter folgen Rivella und die SBB. Bewertet wurden laut der Mitteilung die 50 führenden Schweizer Unternehmen, die Untersuchung wurde im Januar und Februar 2023 durchgeführt.

Die Migros verdanke ihren Spitzenplatz in erster Linie den Personen unter 30 Jahren, heisst es. Diese hätten das Gefühl, dass sich die Migros besonders um die Themen Umwelt und Klima bemüht, die den jüngeren Befragten sehr wichtig sind.

Rega mit bestem Ruf unter Non-Profits

Bewertet wurden nebst den kommerziellen Unternehmen auch nicht-gewinnorientierte Organisationen. In dieser Kategorie schnitt den Angaben nach die Rettungsflugwacht Rega am besten ab. Aber auch die Schweizer Paraplegiker-Stiftung (Rang 2) und Ärzte ohne Grenzen (Rang 3) haben in den Augen der Bevölkerung einen guten Ruf. Beide konnten sich um einen Rang verbessern.

SDA/step

