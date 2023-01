Freizeitzentrum in Greifensee – Migros verkauft das Milandia Ab Ende September gehört die Freizeitanlage nicht mehr der Migros. Über 135 Mitarbeitende sind betroffen. Die Kletterhalle, der Fitnesspark und Medbase bleiben. Jan Bolliger

Das Milandia bietet heute diverse Sportarten von Fussball bis Disc-Golf an. Foto: PD

Die Migros-Genossenschaft Zürich verkauft das bekannte Freizeitzentrum Milandia per Ende September 2023. Dies hat sie in einer Medienmitteilung bekannt gegeben. Betroffen vom Verkauf des Zentrums in Greifensee sind auch die über 100 Angestellten im Stundenlohn und die 35 Festangestellten. Für diese suche die Migros nun «passende Anschlusslösungen» innerhalb der Genossenschaft und der Migros-Gruppe. Ausserdem wird ein Sozialplan mit den Sozialpartnern ausgearbeitet, wie es in der Medienmitteilung heisst.