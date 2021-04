US-Präsidentschaft 2024 – Mike Pence steht in den Startlöchern Der ehemalige US-Vizepräsident hat Ambitionen auf die Präsidentschaft. Mit zwei Buchprojekten will er sich als möglicher Nachfolger von Joe Biden positionieren. Christian Zaschke aus New York

Ex-Vizepräsident, Buchautor, Patient: Mike Pence. Foto: Paul Sancya (AP)

Es werden in den kommenden Monaten und Jahren viele Bücher über die Präsidentschaft von Donald Trump erscheinen, unter anderem eines, das der Verlag Simon & Schuster als «das definitive Buch über eine der folgenreichsten Präsidentschaften der amerikanischen Geschichte» ankündigt.

Der Verfasser könnte in der Tat interessante Einblicke in die vier turbulenten Jahre im Weissen Haus gewähren, denn es ist der vormalige Vizepräsident Mike Pence. Allerdings ist Pence für seine Loyalität bekannt und dafür, nie ein schlechtes Wort über Trump zu verlieren, weshalb es unter Spöttern in Washington heisst, dass dieses Buch das wohl langweiligste wird, das je geschrieben wurde.