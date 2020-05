Kolumne von Michèle Binswanger – Mike Tyson vs. Kim Kardashian Experten streiten über die Frage, ob Training auf Maximalgewicht oder Maximalwiederholungen sinnvoller ist. Praktisch gesehen, ist die Frage leicht zu beantworten. Michèle Binswanger

Mit zögerlichen Schritten bewegt sich die Schweiz diese Woche aus dem Lockdown Richtung Normalität, wie ein Kleinkind, das eben erst Gehen gelernt hat und bei jedem Schritt wieder umzukippen droht. Auch die Gyms öffnen unter dem neuen Regime erstmals wieder ihre Türen – wobei ich ein erstes Training schon mal verpasst habe, da ich mich nicht rechtzeitig angemeldet hatte.

Beim zweiten Versuch klappte es dann, und ich absolvierte die erste Nach-Corona-Einheit meines Trainingsplans mit meiner Trainingspartnerin. Diese Einheit beinhaltete einerseits je zwei Sets von Squats und Deadlifts mit einem Maximalgewicht und je ein Backup-Set, bei einem leichten Gewicht, dafür so vielen Wiederholungen wie möglich.

Bald fand ich mich deswegen in einem Disput mit meiner Trainingspartnerin. Sie fluchte über das leichtere Backup-Set mit vielen Wiederholungen, das gebe ihr nun wirklich den Rest. Ich dagegen fluchte während der Sets mit den schweren Gewichten und fühlte mich beim Backup-Set so wohl, dass mir beinahe eine fröhliche Melodie dazu über die Lippen gekommen wäre.

Mit schweren Gewichten fühlt es sich an, als würde man von Mike Tyson verprügelt.

Nun gibt es auf diesem Feld auch einen ähnlich lautenden Expertenstreit. Die einen sagen, ein Backup-Set nach einem Maximalset mache wenig Sinn. Entweder trainiere man auf Maximalkraft oder dann auf Kraftausdauer. Beides zusammen in ein und derselben Sitzung sei kontraproduktiv. Andere halten dagegen, die schweren Sets allein genügten nicht, erst das Backup-Set brenne den Muskel so aus, dass er auch zum Wachstum angeregt werde.

Ich bin weder Experte noch systematisch genug, um diese Frage zu beantworten – dafür habe ich ja genau einen Trainingsplan, damit ich mir über solche Fragen keine Gedanken machen muss. Was ich hingegen beurteilen kann, ist, wie es sich anfühlt. Denn ob man nun mit leichten Gewichten oder mit schweren trainiert, in beiden Fällen versucht man, den Muskel bis knapp an die Schmerzgrenze zu belasten. Doch mit schweren Gewichten fühlt es sich an, als würde man von Mike Tyson verprügelt. Mit den leichten eher so, als würde man von Kim Kardashian geohrfeigt.

«Beides eher unangenehm, aber im Zweifelsfall würde ich doch eher Letzteres vorziehen», erläuterte ich meiner Trainingspartnerin. «Mir egal», antwortete sie. «Hauptsache, sie desinfizieren sich zuvor die Hände.» Sprachs, packte eine Flasche Desinfektionsmittel und sprühte uns und die Hanteln grosszügig ein.