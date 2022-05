Von Kopf bis Fuss: Neue Studie – Mikroplastik dringt tief in die menschliche Lunge ein Mikroplastikpartikel sind überall – in der Luft, im Meer und auch im menschlichen Körper. Britische Forscher haben sie nun sogar in den Tiefen menschlicher Lungen entdeckt. Silvia Aeschbach

Gelangen – in Minigrösse – ins menschliche Blut und in unsere Lungen: Mikroplastikteilchen. Foto: Getty Images

Kürzlich habe ich hier über die beunruhigende Studie holländischer Forscher berichtet, die in menschlichem Blut kleinste Mikroplastikpartikel gefunden hatten. Diese Teilchen sind so klein, dass man sie kaum erkennen kann: 700 Nanometer (nm), das sind gerade mal 0,0007 Millimeter. Bei dieser Grösse, oder besser Winzigkeit, kann man sich durchaus vorstellen, dass solche Partikel nicht nur durch die Nahrungsaufnahme in den Körper gelangen können, sondern dass man diese auch einatmen könnte.