Champions League – Milan bezwingt Dinamo – was zeigen Akanji und Haaland gegen den BVB? Die Italiener gewannen gegen die Kroaten. Während Manuel Akanji und Erling Haaland mit Manchester City gegen Dortmund spielen, zeigen wir Rangers gegen Napoli live.

Gruppe E: Milan schlägt Dinamo – Chelsea empfängt Salzburg

Nach dem Unentschieden gegen Salzburg zum Auftakt in der Königsklasse hat Milan den ersten Sieg geschafft. Der italienische Meister bezwang Dinamo Zagreb 3:1. Die Tore für die Italiener fielen kurz vor und nach der Pause durch Olivier Giroud (45. Minute/Penalty) und Alexis Saelemaekers (47.) sowie durch Tommaso Pobega nach 77 Minuten. Mislav Orsic traf nach 56 Minuten für die Kroaten. Josip Drmic kam bei Dinamo in der 78. Minute ins Spiel, konnte am Resultat aber nichts mehr ändern.

Gruppe F: Schachtar und Celtic mit Remis – Real spielt gegen Leipzig

Zwischen Schachtar Donezk und Celtic Glasgow gab es keinen Sieger. Die beiden Mannschaften trennten sich 1:1. Schachtars Artem Bondarenko brachte die Gäste mit einem Eigentor nach 10 Minuten in Führung. Teamkollege Mykhailo Mudryk korrigierte Bondarenkos Missgeschick nach einer knappen halben Stunde mit dem Treffer zum 1:1.

Gruppe G: Man City misst sich mit dem BVB – Sevilla bei Kopenhagen zu Gast

Gruppe H: Juventus empfängt Benfica – PSG spielt bei Maccabi

Gruppe A: Napoli bei den Rangers im Einsatz

DPA/heg

