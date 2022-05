Italiens neuer Meister – Milan und der Männermacher Die AC Milan gewinnt mit einem nachhaltigen Modell die Serie A – nicht brillant, dafür kollektiv. Und Vorpensionär Zlatan Ibrahimovic gibt den Boss mit Zigarre. Oliver Meiler aus Rom

Meistertrainer Stefano Pioli herzt die Milan-Fans. Foto: Filippo Monteforte (AFP)

Sie haben ihm die Meistermedaille gestohlen, plötzlich war sie weg, entrissen im Taumel der Fans mit ihren Lieblingen auf dem Rasen in Reggio Emilia.

Eine Medaille, die man Stefano Pioli, dem Trainer der Associazione Calcio Milan, nie wirklich zugetraut hätte. Zu normal, zu uninspiriert, auch zu nett – so sah man ihn in Italien. Nun, nach dem Scudetto mit Milan, dem 19. in der Vereinsgeschichte, vergleicht man Pioli, 56 Jahre alt, früher Verteidiger, schon mit Carlo Ancelotti. Beide kommen sie aus der stillen Emilia, Scholle von Bauern und Mechanikern, Parmesan und Motoren – sie erdet die Menschen. Ob man ihm die Medaille bitte zurückgeben könne, sagte Pioli in der Stunde seines Triumphs. Es sei nun mal seine erste.

Zu Beginn der Saison hätte niemand auf sein Milan gesetzt, wahrscheinlich nicht einmal er selbst. Es war eine verrückte Saison, eine ohne stringente Erzählung.

In der Fremde im «Heimstadion»

Die vermeintlichen Hegemonen Inter Mailand und Juventus Turin leisteten sich erstaunliche Durchhänger, bis zuletzt war alles offen. Nicht so offen wie in England natürlich, wo sie den letzten Spieltag wieder einmal so ernst genommen haben wie den ersten. Milan musste noch bei Sassuolo antreten, und dieses Sassuolo empfing den Tabellenführer mit allen Ehren: 18’000 von 20’000 Plätzen im Mapei Stadium von Reggio Emilia gingen an Milanisti – wo hat es das schon mal gegeben? Der Besitzer von Sassuolo? Milanista. Domenico Berardi, der Superstar von Sassuolo? Milanista. In der ersten halben Stunde durfte Milan gefühlt tausend Mal unbehelligt aufs Tor schiessen. Zur Pause stand es 0:3.

Dennoch: Der Titel ist verdient – und er wurde erfreulich nachhaltig errungen. Vor vier Jahren, als der amerikanische Hedgefonds Elliott Management die Führung bei den Rossoneri übernahm, stand Milan am Rand der Pleite. Die Bücher strotzten vor Schulden, sportlich war man schon lange nur noch Mittelmass. Die Besitzer zwangen dem Verein eine Sanierungskur auf, der Etat wurde massiv gekürzt, die Löhne lagen im Durchschnitt nun weit unter jenen der direkten Konkurrenz. Der protzige Gestus aus der Zeit mit Silvio Berlusconi, Mäzen und Zampano, war plötzlich weit weg. Die Anhänger klagten, so werde das nie mehr etwas.

Genoss den Triumph mit Zigarre: Zlatan Ibrahimovic. Foto: Chris Ricco (Getty Images)

Milan stellte viele junge Spieler ein – und dazu Zlatan Ibrahimovic im Vorpensionierungsalter, der diese jungen Herrschaften zu Männern machen sollte. Das war der Plan, er ging auf, zumal mit Sandro Tonali, dem gereiften Gestalter im Mittelfeld, und mit dem wunderbar leichtfüssigen portugiesischen Angreifer Rafael Leão zwei der Jungen gross aufspielten: beide erst 22, beide Protagonisten über Nacht. Milan wuchs zum Kollektiv, die Mannschaft war mehr Mannschaft als alle anderen Mannschaften der Serie A. Männermacher «Ibra» fehlte oft verletzt, im letzten Spiel lagen nur zwanzig Minuten drin. Danach aber zeigte sich der Boss mit Zigarre im Mund. Vielleicht macht er weiter.

Die Sanierung ist abgeschlossen, die Schulden sind weg. Elliott wird Milan nun wahrscheinlich an Red Bird verkaufen, einen anderen amerikanischen Fonds, der sich mit Investoren aus Bahrain gemessen hat und mehr offerierte. Kolportiert wird ein Verkaufspreis von weit mehr als einer Milliarde Euro. Offenbar ist der viel geschmähte italienische Fussball am Ende doch ein Geschäft – trotz vieler baufälliger Arenen, trotz verblasster Strahlkraft ins Ausland, trotz beladener Bilanzen. Da leuchtet die überraschende Meisterschaft Milans gerade wie ein sympathisches Mirakel. Und nun möge man Stefano Pioli gefälligst die Medaille zurückgeben.

Oliver Meiler ist Italienkorrespondent. Er hat in Genf Politikwissenschaften studiert. Autor des Buches «Agromafia» (dtv, 2021). Mehr Infos @OliverMeiler

