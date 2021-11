ZHAW-Projekt in Winterthur - Ehepaar bremst Millionen-Neubau fürs Technikum aus

ZHAW-Bauprojekt in Winterthur – «David gegen Goliath» beim Millionen-Neubau fürs Technikum Der Kanton muss beim Megaprojekt Campus T nochmals über die Bücher, weil Anwohner rekurrieren. Sie befürchten, dass wegen des Schattenwurfs ihre grüne Oase eingeht. Till Hirsekorn

Der Kanton plant auf dem Technikum-Areal (links) zwei neue grosse Laborbauten, wogegen sich die Nachbarn aus dem bewachsenen Haus rechts erfolgreich wehrten. Foto: Marc Dahinden

Das Haus an der Wildbachstrasse 28 ist für Passanten ein Blickfang und ein beliebtes Fotosujet: Im Sommer kleiden es Wildreben in einen grünen Schutzschild, im Gärtchen davor summt und brummt es. Und ab Oktober leuchtet es von der Fassade in prächtigen Gelb-, Orange- und Rottönen. Im Innenhof plätschert ein kleiner Brunnen, neben Chilis, Oleander, Palmen und Olivenbäumchen machen ihn zig eingetopfte Kakteen zur kleinen mediterranen Oase. Es ist die private kleine Sonnenstube von Jürg und Esther Surber. «Wir haben hier Sonne bis 18 Uhr», sagt Jürg Surber (72). Doch damit könnte es bald vorbei sein.