Wechsel zum Serie-A-Verein Parma – Millionendeal für den FCZ Die Zürcher verkaufen Mittelfeldspieler Simon Sohm an Parma. Der 19-Jährige bringt ihnen viel Geld ein. Ueli Kägi

Simon Sohm ist ein Aufsteiger. In der vergangenen Saison etablierte er sich als Stammspieler beim FC Zürich. Im September wurde er zum ersten Mal in die Schweizer A-Nationalmannschaft aufgeboten. Und nun folgt für den 19-jährigen Mittelfeldspieler bereits der nächste Karriereschritt. Er wechselt zum Serie-A-Verein Parma. Das ist zwar für den FCZ sportlich ein Verlust, gerade in dieser schwierigen Phase, finanziell aber ein gutes Geschäft. 6 Millionen Euro beträgt die Ablösesumme. Bonuszahlungen könnten folgen, wenn Sohm seinen Aufstieg fortsetzt und weitere Ziele erreicht.