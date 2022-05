Winterthur und die Klischees – «Minderwertigkeitskomplex wogegen? Gegenüber little Zürich?» Winterthur ist die zweitgrösste Stadt des Kantons Zürich – und hat unter vielen Vorurteilen zu leiden. Laura Bösiger und Viktor Giaccobo räumen damit auf. Tina Fassbind

Winterthur hat keinen See. Dafür schöne Brunnen, die zum Baden einladen. Foto: Cavan Images / Alamy Stock Photo

Winterthur … what?

Die Stadt Winterthur hat ein wildes Wochenende hinter sich. Tausende Fussballfans feierten am Samstagabend den Aufstieg des FC Winterthur in die Super League bis tief in die Nacht hinein. Es ist das erste Mal seit 37 Jahren, dass die Mannschaft wieder in der höchsten Schweizer Liga antreten darf. Auch Zürich stand ganz im Zeichen des Fussballs: Der FC Zürich feierte den Meistertitel mit seinen Fans am Sonntag im Kreis 4 – ebenfalls mit viel Getöse und Grossandrang.