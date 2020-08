Kampf gegen Covid-19 – Mindestens 16’000 Zürcher machten Ferien in Risikoländern Bei Zürcherinnen, die aus Risikoländern zurückkehren, zeigt sich: Die Quarantänepflicht wird im Kanton Zürich gut eingehalten. Doch wie hoch ist die Dunkelziffer? Daniel Schneebeli

Mit Plakaten – hier im Bahnhof Selnau in Zürich – erinnert die Gesundheitsdirektion Ferienreisende aus Risikoländern an ihre Melde- und Quarantänepflicht. Foto: Daniel Schneebeli

Die Gesundheitsdirektion von Regierungsrätin Natalie Rickli (SVP) hat gestern Zwischenbilanz aus der Einreise-Quarantäne gezogen. Bisher sind knapp 16’000 Rückreisende aus einem Risikoland ihrer Meldepflicht nachgekommen. 3275 von ihnen waren in Spanien, 3061 in Kosovo, 2264 in Serbien. Dies sind die am meist besuchten Risikoländer.

Von den 16’000 Personen, die das Online-Formular der GD ausgefüllt haben, sind 68 Prozent mit dem Flugzeug, 26 Prozent mit dem Auto, 4 Prozent mit dem Bus und 2 Prozent mit dem Zug zurück in die Schweiz gekommen. Marcel Odermatt, der Sprecher der Gesundheitsdirektion, zeigte sich auf Anfrage erstaunt: «Obwohl von einer Reise in ein Risikoland abgeraten wird, haben sich viele Zürcherinnen und Zürcher in einem dieser Länder aufgehalten.»

Zudem gibt es eine unbekannte Zahl von Ferienreisenden, die sich gar nicht gemeldet haben. Das zeigt auch ein Abgleich, den die GD mit jenen Meldungen machte, welche sie von den Fluggesellschaften und der Kantonspolizei über Rückreisende bekommen hat. Diese Daten mussten Flugpassagiere auf der Rückreise von einer Risikodestination im Flugzeug hinterlassen.

Ein Drittel meldete sich nicht

Total hat die GD seit Anfang Juli 1908 solcher Meldungen erhalten. Der Abgleich mit den freiwilligen Meldungen der Passagiere zeigt: Rund ein Drittel hat sich nicht vorschriftsgemäss bei der Gesundheitsdirektion gemeldet. Diese gut 600 Passagiere wurden alle angerufen. Ein Grossteil von ihnen befand sich zu Hause in Quarantäne. 75 Personen konnten aber nicht erreicht werden. Sie wurden als Verdachtsfälle der Kantonspolizei gemeldet. Diese suchte die Personen zu Hause auf. Laut Odermatt musste bisher nur in einem Falle eine Verzeigung wegen Verstosses gegen die Quarantänepflicht ausgesprochen werden. Je nach Einschätzung des Statthalters kann es zu Bussen im vierstelligen Bereich kommen.

Fehr liefert jetzt auch an den Bund

Einen Erfolg konnte Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP) verbuchen. Er hat mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine Vereinbarung getroffen. Ab morgen werden die Personendaten, welche die Kantonspolizei Zürich am Flughafen von den Rückreisenden aus Risikoländern erfasst, auch ans BAG weitergereicht. Noch letzte Woche hatte das BAG Bedenken über die Zürcher Praxis angemeldet. Das Bundesamt bezweifelte, ob sie mit den Datenschutzbestimmungen kompatibel sei.

Regierungsrat Mario Fehr (SP) informierte letzte Woche am Flughafen über den Umgang mit den Rückkehrern aus Risikoländern. Foto: Andrea Zahler

Am Dienstag meldete das BAG unter Berufung auf das Epidemiengesetz: «Das Vorgehen ist datenschutzkonform.» In der Vereinbarung wird nun geregelt, dass der Kanton Zürich die Personendaten, welche Fehrs Beamte am Flughafen von den Airlines bekommen, an alle Wohnorts- oder Aufenthaltskantone der Passagiere weiterleitet – und jetzt auch ans BAG. Die Vereinbarung gilt vorerst bis zum 31. Dezember 2020.

Zudem wird der Kanton Zürich für seinen Aufwand entschädigt. Sicherheitsdirektor Mario Fehr spricht von einer «fairen Abgeltung». Weiter zeigte er sich zufrieden über die Einigung mit dem Bund: «Wir haben in guten Gesprächen rasch eine gute Lösung gefunden.» Es gehe beiden Vertragspartnern darum, die Bevölkerung möglichst wirkungsvoll zu schützen.

Am Flughafen müssen die Daten weiterhin in Handarbeit von den Meldeformularen der Fluggesellschaften abgeschrieben werden. Laut Fehr wird dies von einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Flughafenkontrollabteilung erledigt. Die Meldeformulare gehen dann sofort zurück an die Airlines, und die Kopien werden an die Gesundheitsdirektionen der Kantone und neuerdings auch ans BAG gesandt. Gemäss Mitteilung werden die Daten sowohl vom Bund wie von den Kantonen nach Ablauf der Quarantäne gelöscht.