Drittimpfung im Kanton Zürich – «Mindestens vier von fünf Geimpften wollen den Booster» Ärzteschaft und Heime rechnen mit einem Ansturm auf die Auffrischungsimpfung. Ein Arzt impft ab dem 15. November. Die Heimbewohnenden könnten bis Ende Jahr drittgeimpft sein. Pascal Unternährer

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnheims Fuhr in Wädenswil waren die Ersten im Kanton, die sich impfen lassen konnten. Nun ist die Drittimpfung fällig. Foto: Zürcher Gesundheitsdirektion

Unablässig läute in seiner Praxis das Telefon, berichtet Josef Widler. Viele Patientinnen und Patienten, die er von Februar bis Mai geimpft hat, möchten die Drittimpfung haben. Jetzt muss der Hausarzt und Ärztepräsident sie nicht mehr vertrösten, sondern kann ihnen Termine anbieten.

40 Booster-Impfungen sind am 15. November vorgesehen. Es ist der erste Drittimpftag in der Praxis, die inzwischen Widlers Tochter führt. Für die Tage danach trug er Termine fortlaufend in der Praxisagenda ein.

Die halbe Dosis Moderna – für die Auffrischung ist nicht mehr nötig – erhalten in erster Linie Personen über 65 Jahren, welche bereits bei der ersten Impfung zeitlich bevorzugt worden waren.