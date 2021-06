Mehr Platz für Zürcher Klassen – Mindestens zwei neue Schulhäuser pro Jahr Der Zürcher Stadtrat gibt beim Ausbau von Schulraum Gas: 25 Schulanlagen werden bis 2030 erweitert oder gar neu gebaut. Tina Fassbind

Es gibt noch viel zu tun: Die Stadt Zürich muss ihre Schulanlagen unter anderem für die Umwandlung in Tagesschulen aus- oder umbauen. Wie hier im Ämtlerschulhaus 2018 sind auch an anderen Standorten Hortneubauten nötig. Foto: Sabina Bobst

Die Kadenz ist hoch und im Vergleich mit einem Jahrzehnt zuvor fast schon galaktisch: Die Stadt Zürich baut quasi Schulen am Laufmeter. 25 Bauten will der Stadtrat bis 2030 umsetzen. Die Kredite für acht dieser Projekte sollen allein innert Jahresfrist behandelt werden. «Das gab es noch nie», sagt Filippo Leutenegger, Vorsteher des Schul- und Sportdepartements, am Dienstag vor den Medien, und Hochbauvorsteher André Odermatt pflichtet ihm bei.

Dass die Stadt beim Bau von Schulraum einen Gang zulegen muss, liegt auf der Hand: Die Zahl der Schülerinnen und Schüler ist allein in den vergangenen acht Jahren um 7500 auf heute rund 34’400 gestiegen. Bis ins Schuljahr 2028/29 rechnet das Schul- und Sportdepartement mit einer weiteren Zunahme um 15,5 Prozent.