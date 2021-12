Krisen in der Sahelzone – Gesamte Regierung Burkina Fasos entlassen Inmitten einer Zuspitzung der Sicherheitslage bekommt das westafrikanische Land eine neue Führung.

Geht mitten in der Krise: Burkina Fasos Ministerpräsident Christophe Marie Joseph Dabiré. Foto: AFP

Der Präsident von Burkina Faso hat den Ministerpräsidenten des Landes, Christophe Marie Joseph Dabiré, entlassen. Der Generalsekretär der Regierung verlas das Dekret von Staatschef Roch Marc Christian Kaboré am Mittwoch im staatlichen Fernsehen. Dabiré hatte zuvor seinen Rücktritt eingereicht, der automatisch auch die Entlassung seines Kabinetts zur Folge hatte. Die Entscheidung wurde kommentarlos in den Abendnachrichten des Fernsehens des krisengeschüttelten Sahel-Staates verlesen.

Burkina Fasos Staatschef Roch Marc Christian Kaboré. Foto: AFP

Dabiré rief anschliessend in einer Erklärung die Bürger auf, Präsident Kaboré «und die neue Regierung, die eingesetzt werden wird, zu unterstützen». In der Einheit des Handelns könne das Land die Herausforderungen bestehen, mit denen es konfrontiert sei.

Burkina Faso mit seinen 21 Millionen Einwohnern ist wegen des Klimawandels und zunehmenden islamistischen Terrors in einer Krise. Mehr als eine Million Einwohner gelten als Binnenvertriebene. Viele Milizen, die zum Teil dem Islamischen Staat (IS) oder Al-Kaida die Treue geschworen haben, agieren über die Grenzen zu Mali und der Zentralafrikanischen Republik hinweg. Französische Truppen unterstützen die Regierung. Allerdings kam es jüngst zu einem Zwischenfall, bei dem vier Menschen verletzt wurden, als französische Soldaten in eine Menge von Protestierenden schoss.

SDA/step

Fehler gefunden?Jetzt melden.