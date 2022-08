Das Afghanistan der Taliban – «Mir fehlt die Luft zum Atmen» Nicht nur Afghaninnen, die aufbegehren, müssen unter den Islamisten um ihre Grundrechte fürchten – aber sie besonders. Eine Aktivistin erzählt über ihr Leben in Angst. Tobias Matern

Talibanherrschaft bedeutet Burka-Pflicht für Frauen: Mutter mit Kind auf einem Vögelmarkt in Kabul. Foto: AP

Sie wird begleitet, auf Schritt und Tritt. Die Männer folgen ihr, sobald sie das Haus verlässt, auf den Basar, zur Arbeit an der Universität. Atefa ist Dozentin in einer grossen afghanischen Stadt. Sie heisst eigentlich anders, aber weder ihr Name noch ihr Wohnort darf in den Medien erscheinen – aus Sorge vor Repressalien der Taliban.