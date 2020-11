Interview mit Zürcher Regisseur – «Mir ist es wichtig, sich selber zu hinterfragen» «Zwingli»-Regisseur Stefan Haupt versuchte mit der Doku «Zürcher Tagebuch» die Komplexität der Gegenwart einzufangen. Ist ihm das gelungen? Gregor Schenker

Regisseur Stefan Haupt in seinem Atelier im Kreis 4.

Foto: Andrea Zahler

«Wohin geht die Reise?», heisst es am Anfang der Doku «Zürcher Tagebuch». Regisseur Stefan Haupt («Der Kreis», «Zwingli») schreibt von Januar 2016 bis März 2020 in unregelmässigen Abständen auf, was ihn umtreibt: Syrienkrieg, Flüchtlingskrise, Immobilienmarkt, Frauenstreik, Klimademo und schliesslich die Pandemie. Er hat aber auch Menschen aus seinem Umfeld interviewt und nach ihrer Meinung gefragt. Herausgekommen ist das vielschichtige Filmpporträt einer Stadt und ihrer Bewohner, eine Reflexion über das Weltgeschehen und die Medienlandschaft.

Wieso macht man einen Tagebuchfilm? Anfangspunkt war die Finanzkrise 2008. Ich war schockiert darüber, wie wenig ich von der Komplexität unserer Welt verstehe. Und ich nahm nicht nur bei mir selber, sondern auch in meinem Umfeld ein zunehmendes Unwohlsein darüber wahr, wie schwer fassbar sich die gesellschaftlichen und politischen Realitäten verschieben, wie sehr alles einer blutleeren Gewinnmaximierung untergeordnet wird. Reagieren wir mit Ohnmacht und Lethargie oder mit Wut und Engagement?