Interview mit Mike Müller – «Mir wird vorgeworfen, ich würde Öl ins Feuer giessen» Kein Kabarettist steht derzeit so hart im Gegenwind wie der Wahlzürcher Mike Müller. Trotzdem will er sich weiter politisch positionieren – ein Treffen in der zertifikatsfreien Zone. David Sarasin

Mike Müller möchte mit seinen Äusserungen keine Brücken bauen. Foto: Thomas Egli

Mike Müller gehört nicht nur zu jenen Schweizer Künstlern, die landesweit bekannt sind, auch in den sozialen Medien fällt er auf. Auf Twitter, wo Müller an die 150’000 Follower hat, positioniert er sich insbesondere in der Corona-Debatte äusserst klar. Dafür muss er einiges an Anfeindungen einstecken. Wir wollten wissen, ob man dabei nicht den Humor verliert, und trafen Müller deshalb in einem Restaurant im Herzen des Kreises 4, unweit seines Wohnorts. Genauer: Im grossen Zelt davor, wo auch Ungeimpfte Einlass haben.