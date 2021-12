Kommentar zur Kunsthaus-Kontroverse – Miriam Cahns Abzugsversuch ist zu begrüssen

Sie interveniert – und das ist gut so: Künstlerin Miriam Cahn, hier bei einer Führung im Kunstmuseum Bern. Foto: Adrian Moser

Miriam Cahn, Schweizer Künstlerin von Weltrang, will ihre Werke aus dem Zürcher Kunsthaus abziehen. Das ist verständlich – nach den Ereignissen von vergangener Woche: Juden hätten während der Zeit des Zweiten Weltkriegs in der Schweiz nicht um ihr Leben bangen müssen, erklärte Alexander Jolles, Präsident der Bührle-Stiftung, an einer Medienkonferenz.

Was Jolles sagte, war entlarvend: Neben all dem Leid des Zweiten Weltkriegs habe es in der Schweiz und anderswo auch noch «ordentlichen Handel» gegeben, meinte er. Insofern könne nicht jedes Rechtsgeschäft mit jüdischen Emigranten als verfolgungsbedingt erzwungen gelten.