Boda Borg in Rümlang – Missionen erfüllen mit Muskelkraft und Hirnschmalz Wie komme ich ans andere Ende des Raumes, ohne den Boden zu berühren? Welchen Knopf muss ich drücken, damit die Tür aufgeht? Wir haben uns in der Escape-Halle ausgetobt. Lea Schepers

Berührt jemand den Boden, leuchtet die Kontrolllampe neben der Tür rot auf. Das heisst: noch einmal von vorn beginnen. Foto: PD

An einem heissen Samstag im Juli machen lediglich zwei Aktivitäten Sinn: Entweder man sucht sich ein Plätzchen im Schatten am See und bleibt dort liegen, bis die kühle Nacht kommt. Oder man nimmt die S-Bahn nach Rümlang, wechselt dann in den Bus Richtung Niederhasli und steigt an der Riedmattstrasse aus. Dort befindet sich die Boda Borg, eine Art Escape-Room-Halle. Ein kühler Ort mit Rätseln, die gelöst werden wollen.