Gemeinderat fordert Untersuchung – Missstände im Lilienberg: Externe Firma soll Vorgänge untersuchen Das Zürcher Parlament fordert vom Stadtrat eine externe Aufarbeitung der Missstände im Lilienberg. Untersucht werden soll die Struktur der AOZ zurück bis ins Jahr 2014. David Sarasin

Überbelegung, zu wenig Personal, depressive Jugendliche: Hinter den Mauern des Lilienbergs brodelt es. Foto: Ela Çelik

Rund um den Lilienberg brodelt es seit einigen Wochen. Wie unter anderem diese Zeitung berichtete, herrschen im Asyljugendheim in Affoltern am Albis eklatante Missstände. Eine Gruppe von sieben ehemaligen Mitarbeitenden hat sich mit einem umfangreichen Dossier an drei Medien gewandt.