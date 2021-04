Initiative zum Trinkwasser – Misstrauen die Initianten der eigenen Absicht?

Schweizer Bauern sollen nur noch Subventionen erhalten, wenn sie auf Pestizide verzichten und ihre Tiere mit eigenem Futter ernähren können – so rigoros steht es in der Trinkwasserinitiative. Jetzt schalten die Initianten ein Erklärvideo, in dem sie vom eigenen Text abweichen.