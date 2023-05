Wilder Ritt eines Fussballtalents – Mit 15 steht er plötzlich im Rampenlicht – und was nun? Endogan Adili ist bis heute der jüngste Torschütze der Super League. Viel wurde deshalb von ihm erwartet – doch dann schlug das Schicksal zu. So geht es dem Zürcher heute. Marcel Rohner Urs Jaudas (Foto)

Wo alles anfing: Endogan Adili auf dem Hardhof in Zürich-Altstetten, nicht weit von hier ist er aufgewachsen. Foto: Urs Jaudas

In den vergangenen Wochen las Endogan Adili seinen Namen wieder in den Zeitungen. Es ist immer so, wenn in der Super League ganz junge Fussballer spielen. Dann werden die Rekordlisten hervorgeholt, und auf denen ist Adili nun einmal drauf.