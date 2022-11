Wenn der Körper die Leber angreift – Mit 16 erhielt Meera eine schockierende Diagnose Weil sie an mehreren Autoimmunkrankheiten leidet, musste Meera Bobzin aus Zollikon viele Pläne begraben. Trotzdem ist sie fest entschlossen, zu studieren – und ihre Krankheit zu erforschen. Francesca Prader

Die Zollikerin Meera Bobzin hat mehrere unheilbare Krankheiten. In der Schweiz gibt es keinen weiteren bekannten Fall mit der gleichen Diagnose. Foto: Patrick Gutenberg

Meera Bobzin wirkt auf den ersten Blick wie eine «normale» junge Frau. Mit leuchtenden Augen erzählt sie von ihrem Biomedizinstudium, davon, dass sie nach dem Abschluss in die medizinische Forschung gehen möchte. Doch Meeras Tage beginnen mit einem knappen Dutzend Tabletten. Zweimal im Monat muss sie ins Spital, wo sie Infusionen und Spritzen mit Immunsuppressiva in Höchstdosierung erhält. In ihrem Zimmer, in der Wohnung ihrer Mutter in Zollikerberg, steht ein Pflegebett.