Tierrisse in der Nähe des Tösstals – Mit 3000 Volt gegen den Wolf Nachdem in Fischingen TG kürzlich ein grosses Raubtier – vermutlich ein Wolf – ein Schaf und ein Kalb gerissen hatte, erhielten auch Tierhalter im Kanton Zürich eine Warn-SMS. Thomas Münzel

Elektrifizierte Netzzäune sollen mithelfen, dass die Wölfe draussen bleiben. Foto: Marc Dahinden

Schafhalter Andreas Guyer ist besorgt. Sein Schürlihof in Sternenberg ZH liegt nur wenige Hundert Meter von der Grenze zum Kanton Thurgau und von der Gemeinde Fischingen entfernt. Von jener Ortschaft also, die vor wenigen Tagen in die Schlagzeilen geriet. Ein grosses Raubtier – mutmasslich ein Wolf – hatte dort ein Schaf und ein Kalb gerissen. «Ich hoffe natürlich sehr, dass der Wolf unsere Schafe in Ruhe lässt», sagt Guyer. Aber etwas nervös macht ihn die Sache dennoch. «Der Wolf hat ja schon ziemlich in der Nähe von uns zugeschlagen», ist er sich bewusst.