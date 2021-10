Pflegefachfrau droht Wegweisung – Mit 38 Jahren dement – und niemand will bezahlen

Pflegefachfrau mit deutschem Pass – Mit 38 Jahren an Demenz erkrankt – und niemand will bezahlen Eine deutsche Pflegefachfrau ist jung an Demenz erkrankt. Da sie zwischenzeitlich länger in Australien weilte, ist die Finanzierung ihrer Pflege eine Knacknuss. Salome Guida

Stefanie S. beim Spazieren auf dem Gelände des Tiefenauspitals. Die demenzkranke Frau wird im Haus für Pflege betreut. Foto: Christian Pfander



August 2021 im Berner Haus für Pflege: Die 38-jährige Stefanie S. sitzt in ihrem Zimmer am Laptop. Tränen rinnen über ihr Gesicht. Mit Unterstützung ihres Bruders hat sie gerade eine Unterhaltung über Internettelefonie mit ihrem Sohn beendet. Er feiert an diesem Sommertag seinen achten Geburtstag. Zusammen mit seiner Schwester wohnt er beim Vater in Australien. Seit über einem Jahr hat Stefanie S. ihre Kinder nicht mehr gesehen.

Im Jahr 2018 war die Deutsche mit ihrer Familie von Bern aus dorthin ausgewandert, heute ist sie rund um die Uhr auf Betreuung angewiesen und schafft es nicht einmal, ihrem Sohn eigenständig zum Geburtstag zu gratulieren.