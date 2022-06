Ungewöhnliche Yoga-Angebote in Zürich – Mit Alpakas den Hund machen Wer Abwechslung im Yoga sucht, findet sie in den Sommermonaten auf einer Wiese am Greifensee. Es gibt aber auch andere besondere Yoga-Angebote. Lea Schepers

Im Hintergrund Yoga-Fans, im Vordergrund die beteiligten Alpakas. Foto: PD

In der Region Zürich ist es an diesem Juniwochenende brütend heiss. Oberhalb von Maur am Greifensee knallt die Sonne auf die Wiese. Grosse Apfelbäume werfen zwei Schatteninseln auf den Boden. Darauf haben sich gut zwanzig Personen mit ihren Yogamatten versammelt. In der Mitte steht Yogalehrer Lars Ekm. Lars – an diesem Nachmittag duzen sich alle – erklärt, was in den nächsten 90 Minuten passieren wird. Die Teilnehmenden erwartet eine Yogalektion mit Alpakas. Gleich zu Beginn klärt Lars die scheinbar dringlichste Frage: Können Alpakas spucken? «Ja. Aber nur, wenn sie sich in die Ecke gedrängt fühlen», sagt Lars. Passiert sei das erst einmal. Aber eigentlich sei es eher ein Gag als ein tatsächliches Problem. Kein Grund zur Panik.