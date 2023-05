Was einst eine Stadt mit mehr als 70’000 Einwohnern war, ist heute nur noch ein Trümmerfeld: Bachmut, aufgenommen Ende April 2023. Foto: Libkos (AP/Keystone)

Es gibt einen Song, dessen Text jeder Ukrainer kennt, den die Kinder singen. Er heisst «Festung Bachmut». Der Text geht so: «Alle unsere Gebete gelten dir.» Helden sterben, Stahl birst und schmilzt, Häuser brennen. Am Ende der Strophe des Rocksongs heisst es, unterlegt von ebenso stählernen Gitarren-Riffs: «Mutter, ich stehe meinen Mann, ich bleibe auf meiner Position.»



Die Mutter – das Heimatland, die Ukraine. Der fast schon überreizt patriotische Song erklärt, wieso die Ukrainer hinnehmen, dass so viele Soldaten im Kampf um eine strategisch offenbar nicht wirklich wertvolle Ortschaft gestorben sind. Die Russen behaupten jetzt, sie hätten die Bergbaustadt im Donbass endlich und vollständig eingenommen. Sie werden das als gigantischen Sieg in einem illegitimen Angriffskrieg verkaufen, in welchem die militärischen Erfolge mager, die eigenen Verluste aber desaströs hoch sind.