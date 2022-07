Totalversagen der WM-Ärzte – Mit Badetüchern gegen die schmerzvollen Schreie Eine geschlagene Stunde war die Schulter von Beachvolleyballerin Joana Heidrich an der WM ausgekugelt. Nun fällt sie wohl lange aus. Ihre Mitspielerin wählt deutliche Worte. Marco Oppliger

Schreie unter Schmerzen: Joana Heidrich kugelte sich an der WM die Schulter aus und wurde vom medizinischen Personal in Rom mehr schlecht als recht behandelt. Foto: Andrew Medichini (Keystone)

Da sitzt sie nun in einem schönen Café in der Berner Altstadt. Die Sonne scheint, das Getränk vor ihr ist kühl – aber eigentlich möchte Anouk Vergé-Dépré gar nicht hier sein. Denn in diesen Tagen vereint sich in Gstaad die Weltelite im Beachvolleyball. Doch ausgerechnet die Olympia-Bronzegewinnerinnen aus der Schweiz, Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré, fehlen am Heimturnier.