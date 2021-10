Schummeln leicht gemacht – Mit Betriebstests risikofrei zum Gratis-Zertifikat In einigen Kantonen gibt es auch bei der Teilnahme an Mitarbeitertests ein Zertifikat. Sie sind besonders anfällig für Betrügereien. Graubünden will das nun ändern. Isabel Strassheim

Abgelieferte Spucktests in einem Labor in Münsingen. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Covid-Tests in Betrieben bringen die Kantone in die Zwickmühle: Sie sind ein gutes Instrument, um eine grossflächige Ausbreitung der Krankheit zu vermeiden. Damit viele Ungeimpfte daran teilnehmen, bietet es sich an, sie mit Gratiszertifikaten zu locken. Genau das aber animiert zum Betrug.

Ungeimpfte können nämlich bei den Betriebstests auf einfache Weise schummeln, um nicht nur gratis, sondern auch risikofrei an ein Zertifikat für den Ausgang zu gelangen, wie Lesende berichten. Beim Spucktest würden einige Teilnehmende die Kochsalzlösung gar nicht oder nur ganz kurz in den Mund nehmen. Oder aber sie putzten sich vor dem Test die Zähne und lieferten so eine garantiert virusfreie Probe ab, beschreiben Medizinerinnen und Mediziner Schummelmöglichkeiten.

Eigentlich soll eine Kontrollperson in den Betrieben die Tests überwachen. Doch tatsächlich werde dieses Vier-Augen-Prinzip gerade in kleinen Betrieben wie Versicherungsagenturen oft nicht umgesetzt, berichten Leserinnen und Leser. Firmennamen wollten die Tippgebenden aber nicht nennen. Kennerinnen und Kenner der Testvorgänge bestätigten die Betrugsanfälligkeit des bisherigen Systems.

«Wir haben bis anhin keine konkreten Hinweise auf Betrugsfälle.» Jörg Schneider, Bündner Vizekantonsarzt

Daher reagiert jetzt der Kanton Graubünden: «Um das Vier-Augen-Prinzip durchzusetzen, soll die zweite Person bei der Dokumentation künftig namentlich erfasst werden», erklärt die Kommunikationsstelle Coronavirus des Kantons auf Anfrage. Das bedeutet: Es würden sich bei einer Schummelei zwei Personen der Urkundenfälschung schuldig machen.

Der Bund sieht die Zertifikatsausstellung auch bei Betriebstests vor, umstritten war dies jedoch von Beginn an. Und es rumort weiter: Der Kanton Zürich hat diese Möglichkeit gar nicht erst eingeführt. In den Kantonen Basel-Stadt, Bern und Graubünden können Beschäftigte bei Betriebstests das Zertifikat bekommen.

Der Bundesrat will nächsten Mittwoch über allfällige Anpassungen rund um die generelle Zertifikatspflicht entscheiden – sollte es hierbei zu Lockerungen oder Verschärfungen kommen, stellt sich auch die Frage der Notwendigkeit einer Kontrolle bei Betriebstests in einem anderen Licht.

Sprunghafter Anstieg wegen Zertifikaten

Der Bündner stellvertretende Kantonsarzt Jörg Schneider ist überzeugt, dass auch jetzt schon 90 Prozent der Betriebstests korrekt verlaufen. «Wir haben bis anhin keine konkreten Hinweise auf Betrugsfälle.»

Der Bund sieht vor, dass in den Betrieben PCR-Spucktests oder Antigen-Schnelltests durchgeführt werden können. Letztere können wegen des Abstrichs aus dem Rachenraum nur von geschultem Personal vorgenommen werden. «Dabei ist die Betrugsanfälligkeit natürlich geringer, aber der Aufwand in den Betrieben ist dadurch auch höher», sagt der Bündner Vizekantonsarzt Schneider.

Letztlich gebe es nie eine hundertprozentige Garantie, dass ein Abstrich wirklich korrekt durchgeführt wurde, bevor ein Zertifikat ausgestellt wird. Ausserdem sei bei einem PCR-Spucktest die Genauigkeit viel besser als bei den Schnelltests.

Die Ausstellung von kostenlosen Zertifikaten nach Betriebstests wurde erst Mitte Oktober in Graubünden eingeführt. Sie zeigte prompten Erfolg: Die Zahl der teilnehmenden Firmen nahm um fast 600 auf knapp 3000 zu.

Widerspruch zur Impfkampagne

In Bern nehmen dagegen trotz der Zertifikatausstellung inzwischen nur noch so wenige Firmen an Betriebstests teil, dass der Kanton zurzeit keinen Handlungsbedarf wegen allfälliger Betrügereien sieht, wie Sprecher Gundekar Giebel erklärt.

Es gibt jedoch ein grundsätzliches Problem, das sich bei der Dokumentvergabe nach Betriebstests stellt. Denn hierbei bekommen Teilnehmende das Zertifikat gratis. Dagegen sind seit Mitte Oktober Covid-Tests durch Fachpersonen in Testzentren, Apotheken oder Arztpraxen kostenpflichtig. Die Gratiszertifikate nach Betriebstests bergen also das Risiko, dass sie Impfmuffeln die Möglichkeit bieten, sich ohne Einschränkungen dem Piks zu entziehen.

Dies war auch für den Kanton Zürich der Grund, keine Zertifikate nach Betriebstests ausstellen zu lassen. Dafür allerdings nimmt der Kanton in Kauf, dass damit – auch ohne Schummelei – ein Anreiz entfällt, bei den Betriebstests mitzumachen.

Isabel Strassheim ist seit 2019 Wirtschaftsredaktorin bei Tamedia. Sie berichtet aus Basel vor allem über die Pharma- und Chemiebranche.

