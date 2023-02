Ladenbesitzer antwortet auf Krawall – Mit Beyoncés Hilfe sendet er Randalierenden eine Botschaft Bei der Koch-Demonstration letzten Samstag wurden viele Geschäfte beschädigt. Die Antwort eines betroffenen Vintageladens fällt sehr kreativ aus. Zoé Richardet

Beyoncés Film zum Album «Lemonade», aus dem der Ausschnitt in Schabes’ Schaufenster stammt, wird als Hommage an die Schweizer Videokünstlerin Pipilotti Rist gelesen. Foto: Anna-Tia Buss

Im Schaufenster des Vintageladens Love at The Bus Stop an der Badenerstrasse gibt es zurzeit statt Kleidung ein Video zu sehen: Beyoncé zertrümmert hier von 18.30 Uhr bis Tagesbeginn Autoscheiben. Die Popdiva ist mit einem Baseballschläger bewaffnet und trägt bei ihrem Vandalismusakt ein voluminöses oranges Kleid. «…at least do it like Beyoncé» steht über dem Clip geschrieben.