Schnittblumen aus der Region Zürich – Mit Blüemlisex die Nachhaltigkeit fördern Ulrike Schumann ist «Slowflower»-Gärtnerin. Um einen möglichst kleinen ökologischen Fussabdruck zu hinterlassen, bringt sie die gepflückten Schnittblumen per Postauto, Interregio und Tram nach Zürich. Lea Schepers

Mit verschiedensten Schnittblumen können die Teilnehmerinnen der Blüemli-Bar einen Strauss binden. Foto: Nina Martens

Hier ist der Name nicht Programm. Dennoch führt die Zeit bei Ulrike Schumann im Atelier in Zürich zu einer Glückshormonausschüttung. Der bunte Tisch mit allerlei Blumen macht es aus. Schafgarben, Perowskien und Zinnien liegen da zwischen Dahlien, Gladiolen und Sonnenblumen. Es ist die aktuelle Auswahl an Schnittblumen, die Schumann in den letzten Tagen von ihrem Feld gepflückt hat und aus der man bei der Blüemli-Bar einen Strauss zusammenstellen darf.