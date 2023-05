Schweizer Tennistalent im Hoch – Mit dem ersten grossen Preisgeld ersetzt sie ihr kaputtes Handy Dass Simona Waltert das Zeug zum Profi hat, zeigte sich früh. Für ihren Traum zog sie schon zweimal zu Hause aus. Nun stösst sie am French Open in neue Sphären vor. Simon Graf aus Paris

Kompromisslos geht sie ihren Weg, auf und neben dem Court: Die Bündnerin Simona Waltert. Foto: Sven Thomann (Blick/Freshfocus)

Simona Waltert lebt seit dem vergangenen Herbst in Cannes und trainiert da in der Akademie des früheren französischen Tennisprofis Jean-René Lisnard. Doch ausgerechnet das berühmte Filmfestival verpasste sie, weil sie gerade beruflich in Paris weilt. Sie kann es verschmerzen, erlebt sie doch in Roland Garros die erfolgreichsten Tage ihrer jungen Karriere. Im siebten Anlauf qualifizierte sich die 22-Jährige für das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers, und da hat sie auf Anhieb die erste Runde gewonnen. Das trägt ihr schon einmal 97’000 Euro ein und bringt sie auf die Schwelle zu den Top 100. Weiter geht es für sie am Donnerstag gegen die gleichaltrige Italienerin Elisabetta Cocciaretto (WTA 44).