Schädlinge in Zürich-Höngg – Mit dem Hochwasser kamen die Ratten In Ufernähe sind die Nagetiere in Zürich keine Seltenheit. In diesem Jahr musste die Stadt aber erstmals ausrücken, um sie am Hönggerberg zu eliminieren. Tina Fassbind

Allesfresser und Opportunisten: Weggeworfene Lebensmittel locken Ratten an. Bild: UGZ

Ratten tauchen in Städten normalerweise da auf, wo Abfallkübel mit Essensresten stehen – oder bei Gewässern. Auch in Zürich. In diesem Sommer haben sich die Nager aber erstmals in die Höhe gewagt. Genauer sind sie an der Limmattalstrasse am Hönggerberg und den angrenzenden Wohngebieten aufgetaucht, wie Umwelt- und Gesundheitsschutz Stadt Zürich (UGZ) am Donnerstag mitteilte.

Bei der Schädlingsprävention und -beratungsstelle geht man davon aus, dass die Ratten durch das Hochwasser im Sommer von der Limmat den Berg hoch in Richtung der Wohngebiete getrieben wurden. Das UGZ habe die Ratten auf öffentlichem Grund in Höngg inzwischen «getilgt», heisst es weiter.