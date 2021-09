Ferienunterkünfte ohne Strom – Mit den Hühnern ins Bett Diese neun Schweizer Kerzenhotels punkten mit Nostalgie, Romantik und Ruhe. Silvia Schaub (Travelcontent)

Im Berghotel Obersteinberg gibts kein fliessendes Wasser, keinen Strom, dafür jede Menge Romantik und Nostalgie. Foto: zvg

So manches Hotel lockt mit Luxus auf allen Ebenen. Dabei kann gerade das Ausbleiben von allen Annehmlichkeiten entspannend – und bereichernd – sein. Es gibt sie noch, die Unterkünfte, die ohne Strom und ohne fliessendes Wasser auskommen. Die beste Voraussetzung, um der Hektik des Alltags zu entkommen und die Ruhe in der Natur zu geniessen.

Berghotel Obersteinberg, Lauterbrunnental BE

Als Johann Wolfgang von Goethe hier anno 1779 vorbeikam, war es noch ganz normal, dass die Unterkunft ohne Strom funktionierte. Auch heute würde der deutsche Dichter nicht viel mehr Luxus vorfinden. Im Berghotel Obersteinberg ganz zuhinterst im Lauterbrunnental lockt man damit, dass es eben keinen Komfort gibt. Kein fliessendes Wasser, keinen Strom, dafür jede Menge Romantik und Nostalgie. Und wie anno dazumal erreicht man das Berghotel auch heute noch nur zu Fuss. Die Wanderzeit ab Stechelberg beträgt rund zwei Stunden, ab Mürren rund vier Stunden.

Saison: 1. Juni bis 25. September.

Infos: alp-bnb.ch

Berghotel Waldhaus im Gasterntal BE

Dort, wo der Lötschbergtunnel bei Kandersteg durch den Berg führt, befindet sich darüber das liebliche Gasterntal. Zuunterst im Tal steht das Berghotel Waldhaus, das seine Traditionen bewahrt hat. Die Geschichte des Hauses geht auf den Beginn des 20. Jahrhunderts zurück, die Details weiss niemand so genau, nicht einmal die jetzige Besitzerfamilie Aellig-Ryter. Aber so manches ist aus der Zeit erhalten geblieben, etwa, dass man in den vier Doppelzimmern auf Elektrizität und fliessendes Wasser verzichten muss. Dafür lässt sich im warmen Kerzenlicht gemütlich ein Raclette vom Cheminée geniessen.

Saison: Anfang Mai bis 15. Oktober.

Infos: gasterntal.ch

Sulzfluh, St. Antönien GR

Die Sulzfluh: So sieht es links hinter dem Mond offenbar aus. Foto: zvg

«…hinter dem Mond, links!» So wirbt St. Antönien für seine Abgeschiedenheit. Noch ein Stück weiter in der Abgeschiedenheit Richtung Partnun liegt die Sulzfluh. Die Dielen knarren, die Kerzen stehen auf dem Nachttisch, zum Waschen gibt es Waschschüsseln, und im Winter wärmen zusätzliche Decken und Bettflaschen – im Berghaus ist noch vieles wie zu Grossmutters Zeiten. Trotz aller Einfachheit bietet das 1875 erbaute Holzhaus auch einen besonderen Luxus: einen Hotpot und Sauna – sozusagen Wellness am Berg. Erreichbar ist das Berghaus ab St. Antönien Platz in rund zwei Stunden Fussmarsch Richtung Partnun oder in der Hauptsaison ab Garstett in einer halben Stunde. Die Sulzfluh ist auch im Winter ein idealer Ausgangspunkt für Schneeschuh- und Skitouren.

Saison: Sommersaison Mitte Mai bis 7. November, Wintersaison 17. Dezember bis 24. April.

Infos: sulzfluh.ch

Baumhotel Bivouac, Villarimboud FR

Die Baumbiwake hängen in einer Höhe von bis zu vier Metern über dem Waldboden. Foto: zvg

Wie übergrosse Weihnachtskugeln hängen sie an den Bäumen – die Baumbiwake in Villarimboud im Kanton Freiburg. Sie sind so gross, dass man darin auch nächtigen kann. Gut getarnt, hängen die moosgrünen Zelte in einer Höhe von bis zu vier Metern über dem Waldboden. Hinauf in diese ungewöhnlichen Schlafgelegenheiten steigt man über eine Holzleiter. Darin liegt eine bequeme Matratze für bis zu drei Personen. Licht und Wasser gibts keines. Aber dafür fühlt man sich darin fast ein bisschen wie Tarzan und Jane und kann sich quasi in den Schlaf schaukeln.

Saison: Geöffnet Anfang Mai bis 3. Oktober.

Infos: bivouacdanslesarbres.ch

Leglerhütte, Freiberg Kärpf, Schwanden GL

Die Leglerhütte bietet eine atemberaubende Aussicht auf die Glarner Alpen. Foto: zvg

Sieht aus wie ein Hotel, ist aber eine Hütte – so preist sich die Leglerhütte im Gebiet Freiberg Kärpf, dem ältesten Wildschutzgebiet Europas, oberhalb von Schwanden an. In der Tat besticht die 2007 umgebaute Hütte des SAC Tödi mit seinem modernen Ausbau. Dennoch ist einiges wie einst geblieben: Es gibt nämlich kein Stromnetz und auch kein Internet. Dafür kann man die atemberaubende Aussicht auf die Glarner Alpen umso mehr geniessen. Der einfachste und kürzeste Weg zur Hütte führt über Schwanden bis Kies und von dort mit der Seilbahn bis Mettmen, ab dem Garichtisee wandert man in ca. zweieinhalb Stunden auf einem guten, nicht ausgesetzten Wanderweg bis zur Leglerhütte.

Saison: Sommersaison Anfang Juni bis 31. Oktober, Wintersaison ab Ende Dezember.

Infos: leglerhuette.ch

Jurtenhotel Cotti Agricultura, Sur, Alp Flix GR

Die Jurten auf der Alp Flix geben den Blick auf den Sternenhimmel frei. Foto: zvg

Die Zimmer sind rund, aus dickem Stoff und werden von einem stabilen Holzgerüst gehalten. Statt mit Fenstern sind sie mit einer Glaskuppel ausgestattet, die den Blick auf den Sternenhimmel freigibt. Und dieser ist definitiv nicht lichtverschmutzt. Denn das Hotel von Cotti Agricultura steht auf der Alp Flix auf 2000 Metern über Meer und ist ein Jurtenhotel. Zur Grundausstattung gehören neben einem kleinen Holzofen, den man selbst anfeuert, natürlich auch Kerzen und Streichhölzer. In der Gaststube Alter Stall gleich daneben wird man verköstigt und findet Dusch- und Toilettenanlagen.

Saison: Geöffnet bis 31. Oktober.

Infos: agrotour.ch

Sternguckernest, Bolderhof, Hemishofen TG

Einst dienten die runden, turmähnlichen Bauten auf dem Erlebnis- und Biobauernhof Bolderhof im thurgauischen Hemishofen als Futtersilo, nun sind darin gemütliche Hotelzimmer untergebracht. Über eine Holztreppe gelangt man in den oberen Teil des Silos, wo man im bequemen Doppelbett direkt unter dem freien Sternenhimmel nächtigt. Sollte es regnen oder kalt werden, kann der Deckel einfach geschlossen werden. Unten lädt die Lounge zum gemütlichen Schlummertrunk bei Kerzenlicht ein, Dusche und Toilette befinden sich im Haupthaus.

Saison: Geöffnet bis Anfang Oktober.

Infos: bolderhof.ch

Rifugio Alpe San Romerio, Valposchiavo GR

Bei schönem Wetter wird im Rifugio Alpe San Romerio draussen geschlafen. Foto: zvg

Die kleine Steinkirche oberhalb des Lago di Poschiavo sieht man von weit her. Wie ein Adlerhorst thront sie auf der Alpe San Romerio in luftiger Höhe. Steht man dann oben, geniesst man den Blick über das ganze Valposchiavo bis hinab nach Tirano. Schon fast eine Ewigkeit wird der Ort von der Familie Bongulielmi bewirtschaftet. Etwas abseits der Steinhäuser hat Gino Bongulielmi mitten in der Natur eine Art offene Rehhütte aus Arvenholz aufgebaut. Sie dient als Hotelzimmer. Bei ungünstigem Wetter kann das Doppelbett aus massivem Holz ganz einfach ins Trockene gerollt werden. Eine Toilette befindet sich gleich daneben.

Saison: 1. Mai bis Ende Oktober.

Infos: myswitzerland.com

Stars Suite Alpe Nimi, Gordevio TI

Das Kastanienbett auf der Alpe Nimi. Foto: zvg

Gut möglich, dass man nach der vier- bis fünfeinhalbstündigen Wanderung hinauf zur Alpe Nimi ohnehin gleich in einen Tiefschlaf verfällt. Allerdings wäre das etwas schade. Das Sternenzimmer gleich neben der Berghütte bietet zwar keinerlei Luxus – dafür Natur pur. Auf der Ziegenalp oberhalb von Gordevio im Maggiatal geniesst man nämlich einen grandiosen Blick auf den Lago Maggiore und den Monte Rosa. Das Bett befindet sich draussen. Den Gästen stehen Toilette und Dusche oder eine Panoramawanne mit kaltem Wasser zur Verfügung. Bei schlechtem Wetter findet man Unterschlupf in der Hütte.

Saison: Geöffnet bis Ende Oktober.

Infos: myswitzerland.com

