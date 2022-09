Zurich Design Weeks – Mit der Spritzpistole auf den Tatzelwurm Franziska Born bearbeitete für eine grosse Ausstellung 60 Meter Seidenstoff mit Airbrush. Jetzt wagt sich die Textildesignerin für die Zurich Design Weeks in aller Öffentlichkeit an ein ikonisches Ledersofa. Lea Schepers , Samuel Schalch (Foto)

Die 49-jährige Textildesignerin wird an den ersten Zurich Design Weeks ein Sofa mit Airbrush bearbeiten. Foto: Samuel Schalch

Alles ist blau: Franziska Borns Mascara, der Himmel, in den man durch die hohen Fenster im Atelier blickt, die Farbtöpfchen auf ihrem Arbeitstisch. Der gemeinsame Nenner ist aber Zufall. Die Farbe auf den Wimpern gefällt ihr einfach gut, wolkenlose Tage gab es in diesem Sommer viele, die Flüssigkeit im Topf testet die Textildesignerin derzeit auf verschiedenen Materialien. In ihrem Atelier in Albisrieden bereitet sich die 49-Jährige auf die Zurich Design Weeks vor.