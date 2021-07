Jaimie Branch im Zürcher Moods – Mit der Trompete gegen die USA Zornig bläst Jaimie Branch in ihre «special weapon». Die 37-Jährige war einst süchtig nach Heroin. Jetzt ist sie eine grosse Jazz-Hoffnung. Tim Wirth

Lange, dumpfe Töne. Kurze, helle, hektische. Jaimie Branch macht mit der Trompete alles, nur keine Guggenmusik. Foto: z.V.g.

Ihre Band heisst Fly or Die, flieg oder stirb, und die Trompeterin Jaimie Branch ist fast gestorben, sie war süchtig nach Heroin. «Es nimmt dir alles weg», sagte sie der «Zeit», «bis nichts mehr da ist.» Und dann: «Ich habe viel Zeit mit dem Zugrundegehen verbracht, jetzt versuche ich zu fliegen.»

Der Wu-Tang Clan inspirierte Jaimie Branch ebenso wie Miles Davis und Nirvana. Foto: z.V.g.

Rückkehr ins Moods

Auf der Bühne fliegt die 37-jährige Amerikanerin definitiv. Kurz bevor Corona die Konzertsäle im Januar vor einem Jahr verwaiste, spielte sie im Moods. Auf den Aufnahmen sieht Jamie Branch beim Stück «theme 001» – banaler Name, kein banaler Song – mit dem Rücken zum Publikum ihren Drummer an, der auf sein Instrument einschlägt wie ein wild gewordener Autor auf seine Schreibmaschine. Dann dreht sie sich um, richtet ihre «special weapon», so nennt sie ihre Trompete, wie ein Fernrohr gegen den Moods-Himmel, verzieht dabei das Gesicht und schwitzt. Es erklingen lange, dumpfe Töne. Kurze, helle, hektische.

Nun kehrt Branch ins Moods zurück. In manchen Stücken singt sie auch und rechnet mit den USA ab, wo sie in einem chaotischen Elternhaus aufwuchs, Wu-Tang Clan ebenso wie Miles Davis und Nirvana hörte und schon mit neun die Trompete spielte.

Jaimie Branch auf der Bühne – das ist Pathos und Konsequenz, fliegen oder sterben, nichts dazwischen. Das sind «südafrikanische Township-Wendungen und new-orleansiges Strahlen», die der Rezensent der «Zeit» aus dem Trompetenspiel heraushört. Und das ist vor allem ein Jazzkonzert, bei dem die Zuhörerinnen und Zuhörer eher schreien als ehrfürchtig schweigen wie bei einem Ballwechsel in Wimbledon.

