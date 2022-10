Mops-Rennen in Weil am Rhein – Mit der Wurst vor Augen ins Ziel Am Sonntagnachmittag rannten im Dreiländerpark zum vierten Mal rund hundert Möpse um die Wette. Einige der anwesenden Vierbeiner sind bereits gefeierte Stars. Karoline Edrich

Die Möpse müssen an diesem Sonntagnachmittag einen 50-Meter-Sprint hinlegen. Foto: Kostas Maros

Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Diese Wahrheit hat schon Loriot erkannt. Und wäre der deutsche Komiker noch am Leben, hätte er sich im Dreiländergarten Weil am Rhein mit Sicherheit pudelwohl gefühlt. Hier tummeln sich am Sonntagnachmittag bei strahlendem Sonnenschein Möpse, so weit das Auge reicht. Neben den Kuchenständen und den Souvenirständen mit Hundehalsbändern und Mops-Shirts ist eine 50 Meter lange Rennbahn abgesteckt. Darum herum tummeln sich Schaulustige. Einige Besitzer warten bereits unruhig auf den Startschuss für ihre vierbeinigen Athleten.