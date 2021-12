Analyse zum Triage-Urteil in Deutschland – Mit diesem Entscheid werden die Schwächsten geschützt Das deutsche Parlament muss ein Triage-Gesetz erlassen. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Es garantiert so, dass Menschen mit einer Behinderung nicht aussortiert werden. Wolfgang Janisch aus Karlsruhe

Wer darf leben, wer muss sterben? Intensivstation im niedersächsischen Westerstede. Foto: Martin Meissner (Keystone)

Im 19. Jahrhundert bildete sich auf Passagierschiffen eine Regel für den Katastrophenfall heraus. Frauen und Kinder zuerst, so lautete der Befehl, den zumindest einige Kapitäne ausgaben, wenn ihr Schiff zu sinken begann. Es war ein zivilisatorischer Akt in höchster Not, der den Schwächsten eine Chance geben sollte, weil sie im wahrscheinlich körperlich ausgetragenen Existenzkampf um die wenigen Plätze in den Booten unterlegen waren. Blieb der Befehl aus, so fanden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler heraus, retteten sich vor allem die Männer.