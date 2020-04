Comeback in drei Phasen – Mit diesem Öffnungsplan geht Berset in den Bundesrat Ab dem 27. April sollen erste Anbieter wieder arbeiten: Unsere Recherchen zeigen, welche Vorschläge die Schweiz zurück in die Normalität führen. Kurt Pelda , Benjamin Gafner

Zusammenstehen, Lösungen finden, Auswege präsentieren: Morgen will die Schweiz vom Bundesrat hören, wie das Land den Weg zurück in die Normalität findet. KEYSTONE

Entscheiden will der Bundesrat morgen, an seiner ausserordentlichen Sitzung vom Donnerstag. Am Mittwoch traf sich eine Bundesratsdelegation mit Vertretern der Kantonsregierungen. Im Eilverfahren wurden die Kantone dabei über die ersten Pläne aus dem Departement von Bundesrat Alain Berset (SP) informiert.